Лишённые лицензии банки смогут уменьшить налогооблагаемую базу

Банки, лишённые лицензии, смогут переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам на покрытие убытков по задолженности. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал к принятию в первом чтении.

Законопроект внесён группой сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым и зампредcедателем Комитета Госдумы по финрынку Мартиной Шаккумом. Документ направлен на защиту интересов налогоплательщиков — кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций и в отношении которых осуществляются ликвидационные процедуры. Сейчас Налоговый кодекс предоставляет налогоплательщику право переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам на покрытие убытков по безнадёжной задолженности по ссудам на следующий отчётный период, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу. При этом существует неопределённость относительно возможности применения такого права кредитными организациями, у которых отозвана лицензия. Согласно Налоговому кодексу, отзыв лицензии не позволяет налогоплательщикам использовать особенности налогообложения, установленные в отношении банков.

Авторы законопроекта отмечают, что лишение несостоятельной кредитной организации права уменьшать налоговую базу ещё больше ухудшает её финансовое состояние за счёт увеличения сумм налога на прибыль. Законопроект предлагает внести в Налоговый кодекс изменения, дающие им право уменьшать налогооблагаемую базу так же, как и другим налогоплательщикам. Принятие документа обеспечит защиту имущественных интересов не только налогоплательщиков, но и их кредиторов.