Чтобы не потерять джип, житель Вытегры рассчитался с долгом за полчаса

Житель Вытегры взял кредит, но не выплачивал его. Сумма долга выросла почти до 100 тысяч рублей.

Банк обратился в суд, после чего делом занялись судебные приставы. Они не раз предупреждали должника об ответственности. Но, так как он не предпринимал никаких действий, чтобы закрыть кредит, исполнители судебных решений пошли на жесткие меры. Выяснив, что у должника имеется джип «Jeep Compass», они арестовали автомобиль. После этого вытегорец быстро нашел деньги, долг закрыл уже через полчаса после ареста иномарки. В итоге исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Напомним, что проверить себя и близких на наличие долгов можно на сайте судебных приставов в «Банке данных исполнительных производств». Также о долгах можно узнать через приложение «ФССП» для мобильных устройств iPhone, Android и WindowsPhone.