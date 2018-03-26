Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании налоговых платежей банков с отозванной лицензией

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, определяющий порядок использования резервов на возможные потери по ссудам для налогоплательщиков-банков после отзыва у них лицензии на осуществление банковских операций, который позволяет им уменьшать налогооблагаемую базу. Решение принято в ходе заседания комитета.

«Законопроектом предлагается внести изменение прямо устанавливающее, что суммы резервов, не использованные банком до отзыва лицензии, не подлежат восстановлению в составе доходов на дату отзыва лицензии. При этом сумма сформированного резерва в целях определения налоговой базы будет фиксироваться на дату отзыва у банка лицензии и использоваться после отзыва лицензии в порядке, установленном Банком России », — указывается в пояснительной записке.

В настоящее время, как отмечают авторы, банки могут переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам, на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, на следующий налоговый период. Таким образом данная организация уменьшает налогооблагаемую базу. Однако к банкам, у которых отозвана лицензия, данное право не применяется.