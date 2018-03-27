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Госдума поддержала законопроект о регулировании налоговых платежей банков с отозванной лицензией
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Госдума поддержала законопроект о регулировании налоговых платежей банков с отозванной лицензией 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект, определяющий порядок использования резервов на возможные потери по ссудам для налогоплательщиков-банков после отзыва у них лицензии на осуществление банковских операций, который позволяет им уменьшать налогооблагаемую базу. Данное решение принято в ходе пленарного заседания.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму группой членов Совета Федерации во главе с сенатором Николаем Журавлевым. «Законопроектом предлагается внести изменение прямо устанавливающее, что суммы резервов, не использованные банком до отзыва лицензии, не подлежат восстановлению в составе доходов на дату отзыва лицензии. При этом сумма сформированного резерва в целях определения налоговой базы будет фиксироваться на дату отзыва у банка лицензии и использоваться после отзыва лицензии в порядке, установленном Банком России», — указывается в пояснительной записке.
В настоящее время, как отмечают авторы, банки могут переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам, на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, на следующий налоговый период. Таким образом данная организация уменьшает налогооблагаемую базу. Однако к банкам, у которых отозвана лицензия, данное право не применяется.
«Это приводит к тому, что по результатам камеральных налоговых проверок ликвидируемых банков налоговыми органами выносятся решения о восстановлении на доходы всей суммы неиспользованного резерва, сформированного до отзыва у кредитной организации лицензии, об исключении из состава расходов суммы резерва, сформированного после отзыва лицензии. В результате указанных действий у ликвидируемого банка возникает формальная обязанность восстановить на доход сумму резерва и уплатить налог на соответствующую сумму без реального получения прибыли», — поясняют авторы законопроекта.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении данный законопроект.
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