АСВ против вкладчиков: нужно ли спешить в банк за деньгами?

АСВ против вкладчиков: новый поворот

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оспорило выдачу денег вкладчику обанкротившегося банка. В ответ вкладчик обратился в Верховный суд. В чью пользу вынесут решение и нужно ли спешить в проблемный банк за своими деньгами?

Один из бывших вкладчиков лопнувшего банка дошел до Верховного суда. Он обжаловал иск Агентства по страхованию вкладов. АСВ оспаривало выдачу денег перед отзывом лицензии банка.

Заседание Верховного суда пройдет в понедельник, 26 марта. Решение внесет ясность во взаимоотношения вкладчиков с проблемными банками и поможет понять, следует и можно ли получать деньги в банке, когда у него начинаются проблемы, или же все равно эти выплаты в дальнейшем будут оспорены.

11 февраля 2016 года клиент получил в кассе банка «Унифин» 40 тысяч долларов, 25 тысяч евро и 2,55 млн рублей, следует из материалов дела. Спустя 4 дня Центробанк отозвал лицензию у этого банка. В дальнейшем АСВ оспорило в суде выдачу средств вкладчику, мотивируя это тем, что он получил предпочтительное удовлетворение своих требований перед другими кредиторами.

Суды всех трех инстанций поддержали АСВ. Отмечалось, что на дату получения денег (11 февраля 2016 года) в банке имелась картотека неисполненных платежей. Иными словами, распоряжения других клиентов банка не были выполнены в срок в связи с недостаточностью средств.

партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко: «В том случае, если судебные акты, которыми были удовлетворены иски к вкладчику останутся в силе, следует ожидать массового удовлетворения таких исков по другим делам судами. Все вкладчики проблемных банков будут иметь дополнительные риски. То есть, когда у банка будут начинаться проблемы, будет непонятно, следует и можно ли получать в нем деньги или же все равно эти выплаты могут быть потом оспорены». Дело дошло до Верховного суда. Теперь он должен разобраться и сформировать свою правовую позицию. В жалобе вкладчика говорится, что выводы судов о предпочтении сделаны при неправильном применении закона о банкротстве. Вне зависимости от того, какое решение будет принято, оно, скорее всего, будет прецедентным, считает

управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Фактически арбитражный управляющий действует в первую очередь в интересах кредиторов. Чем больше денег он соберет, тем больше денежных средств будет в его распоряжении для того, чтобы затем рассчитаться с кредиторами разных очередей и потом, соответственно, обеспечить максимальное удовлетворение их требований. Эти действия соответствуют закону. Было бы странно, если бы он этого не делал. Понятно, что ситуация неоднозначна, что затрагивает интересы обычных вкладчиков, но арбитражный управляющий тут действует в интересах кредиторов. Проблема в том, что не предусмотрено какого-то специального исключения, что какие-то простые вкладчики по рядовым операциям не страдали». Задача арбитражного управляющего, в данном случае АСВ, заключается в том, чтобы максимально обеспечить сбор имущества должника, то есть банка, и всеми возможными методами увеличивать конкурсную массу, говорит адвокат,

С точки зрения сбора конкурсной массы нет никакой разницы: вернуть деньги, которые вывел акционер с помощью подставных лиц через выданные кредиты или потребовать с вкладчиков вернуть деньги, которые они снимали незадолго до банкротства. Вот только зачастую бывшие акционеры быстро перебираются за границу. Кредиты оказываются невозвратными. Зато вкладчиков, которые снимали свои деньги просто найти. С точки зрения цифр — эффективное решение, но для банковской системы оно несет высокие риски.