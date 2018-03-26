Спрос россиян на наличную валюту снизился

Спрос населения РФ на наличную валюту снизился

Чистый спрос населения в РФ на наличную иностранную валюту сократился на 13% по сравнению с декабрем 2017 г., сообщил Банк России . При этом доллары чаще покупают.

В январе 2018 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с декабрем 2017 г. сократился на 24% и составил $4,9 млрд в долларовом эквиваленте. Его объем был меньше, чем в январе 2016 г., на 5%, но больше, чем в январе 2017 г., на 27%.

Спрос населения на доллары США в январе 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 19%, на европейскую валюту — на 37%, составив соответственно $3,7 млрд и $1,2 млрд

Доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 75% относительно 70% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 29 до 24%.

В январе 2018 г. объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с декабрем 2017 г. на 16%, до $2,8 млрд

Долларов США было куплено на 7% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 37%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с декабрем 2017 г. снизилось на 24% и составило 1,5 млн сделок.

Средний размер сделки по покупке вырос на 11% и составил $1,862 тыс.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в январе 2018 г. физическими лицами было снято $2,1 млрд, что на 33% меньше, чем месяцем ранее.