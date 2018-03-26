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Не торопитесь оплачивать налог раньше выдачи зарплаты
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Не торопитесь оплачивать налог раньше выдачи зарплаты 

Время бухгалтера 43 минуты назад
Тема письма — обязанности налогового агента при выплате заработной платы.
Министерство еще раз напоминает, что, согласно п. 1 ст. 226 НК РФ, если в результате отношений со следующими категориями юрлиц:
российскими организациями; ИП; нотариусами; адвокатами; обособленными подразделениями иностранных компаний
произошла выплата доходов плательщикам налогов, то все вышеперечисленные работодатели обязаны начислить удержать и уплатить в бюджет налог на доходы физлиц.
Сказано в документе и о том, в какие сроки исполнить свои функции налогового агента.
Так, исчисление НДФЛ осуществляется в последний день месяца начисления дохода.
Удержание — исключительно при фактической выдаче кровно заработанных.
Оплата в бюджет — не позже следующего после выдачи заработка дня.
ПИСЬМО Минфина РФ от 13.03.2018 № 03-04-06/15182
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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