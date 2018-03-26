Не торопитесь оплачивать налог раньше выдачи зарплаты

Тема письма — обязанности налогового агента при выплате заработной платы.

Министерство еще раз напоминает, что, согласно п. 1 ст. 226 НК РФ , если в результате отношений со следующими категориями юрлиц:

российскими организациями; ИП; нотариусами; адвокатами; обособленными подразделениями иностранных компаний

произошла выплата доходов плательщикам налогов, то все вышеперечисленные работодатели обязаны начислить удержать и уплатить в бюджет налог на доходы физлиц.

Сказано в документе и о том, в какие сроки исполнить свои функции налогового агента.

Так, исчисление НДФЛ осуществляется в последний день месяца начисления дохода.

Удержание — исключительно при фактической выдаче кровно заработанных.

Оплата в бюджет — не позже следующего после выдачи заработка дня.

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