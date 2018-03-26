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С 2019 года купить стаж для пенсии будет дешевле
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С 2019 года купить стаж для пенсии будет дешевле 

Время бухгалтера 1 час назад
Минтруд предложил поправки в систему добровольного софинансирования пенсий. Сейчас расчет осуществляется из двух размеров МРОТ, установленных в начале года. Добровольный взнос за 2018 составит чуть больше 59 тыс. руб.
В законопроекте сказано, что в следующем году взнос рассчитают из одного МРОТ, который, впрочем, составит уже 11 тыс. руб. Взнос за 2019 год, таким образом, будет равен почти 35 тыс. руб. Таким образом, со следующего года покупка годового стажа обойдется в 1,7 раза дешевле.
Если граждане хотят докупить стаж не с начала года, то размер взноса рассчитывается исходя из количества месяцев, оставшихся до конца отчетного периода.
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