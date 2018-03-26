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ФСС напоминает о последствиях работы «вчерную»
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ФСС напоминает о последствиях работы «вчерную» 

Время бухгалтера 1 час назад
Фонд соцстраха напомнил, что не оформленные по ТК РФ трудовые отношения влекут за собой серьезные последствия как для компаний, так и для их сотрудников.
Граждане, работающие «вчерную», не защищены от травматизма и профзаболеваний, не получают пособия по нетрудоспособности и декретные отпуска, вычеты по НДФЛ. Таким людям сложнее взять кредит в банке. Работодатели не делают отчислений в ПФР, и сотрудники рискуют получать в старости более низкую пенсию.
Для компаний работа «вчерную» может выглядеть выгодной, поскольку достигается существенная экономия на налогах. Однако если к фирме применят штрафы, то эффект может сойти на нет, а то и вовсе оказаться негативным.
Штраф за уклонение от оформления надлежащим образом или заключение ГПД вместо трудового договора составляет от 5 тыс. руб. для ИП до 100 тыс. для компании.
За незаключенный трудовой договор ответственность наступает как для фирмы, так и для директора. На обоих налагаются штрафы, а при повторном нарушении нормы директора дисквалифицируют.
Штрафы также налагаются на компанию за неудержанный с зарплат сотрудников НДФЛ (20% от недоимки), за умышленную неуплату страховых взносов (40% от недоимки), а уплата штрафов не освобождает фирму от обязанности уплатить и подоходный налог, и взносы.
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