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НБД-Банк понизил ставки по вкладам в рублях
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Путин произвел перестановки в МИД
Путин произвел перестановки в МИД

НБД-Банк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 34 минуты назад
Так, «Накопительный» теперь можно открыть под 3,5—6,25% годовых (ранее — под 3,5—6,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«Доходный» размещается в данный момент под 3—5,75% годовых (прежде — под 3—6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Минимальная сумма двух депозитов — 1 тыс. рублей, сроки размещения — один, два, три, четыре, шесть, девять месяцев, год, полтора, два или три года.
«Удобный» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев) открывается под 5—5,5% в зависимости от суммы (до этого — под 5,25—5,75% годовых). Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклады пополняемые.
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