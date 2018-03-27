НБД-Банк понизил ставки по вкладам в рублях

Так, «Накопительный» теперь можно открыть под 3,5—6,25% годовых (ранее — под 3,5—6,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Доходный» размещается в данный момент под 3—5,75% годовых (прежде — под 3—6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма двух депозитов — 1 тыс. рублей, сроки размещения — один, два, три, четыре, шесть, девять месяцев, год, полтора, два или три года.

«Удобный» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев) открывается под 5—5,5% в зависимости от суммы (до этого — под 5,25—5,75% годовых). Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклады пополняемые.