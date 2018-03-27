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Минфин готов поддержать законопроект о страховании жилья от ЧС и пожаров
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Минфин готов поддержать законопроект о страховании жилья от ЧС и пожаров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ готов поддержать законопроект о страховании жилья от ЧС и пожаров, но надо пересмотреть ряд пунктов — замминистра Моисеев
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