Внесены изменения в оформление материнского капитала

С 2018 года расширена программа материнского (семейного) капитала. Подать заявление на выдачу и распоряжение капиталом вы можете во всех центрах московских «Мои документы». Размер выплат в нынешнем году составляет 453026 рублей.

Одним из основных изменений стало продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, рождение которого даёт право на сертификат, родился (либо был усыновлён) до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами не ограничены по времени.

Теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно для оплаты детского сада и яслей (в том числе частных), а также для оплату услуг по уходу и присмотру за ребёнком (необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление таких услуг).

Российские семьи, в которых в 2018-2022 годах появится второй или третий ребёнок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно погашать средствами материнского капитала. При этом не обязательно дожидаться трёхлетия ребенка, рождение которого дало право на сертификат.

Уважаемые бутовчане!

Напоминаем вам, что все столичные центры госуслуг «Мои документы» работают по удобному графику — ежедневно с 8.00 до 20.00 (а флагманский офис — с 10.00 до 22.00).