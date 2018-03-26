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Кредпромбанк уменьшил доходность вкладов
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Кредпромбанк уменьшил доходность вкладов 

Банки.ру 1 час назад
Ярославский Кредпромбанк понизил ставки по вкладам.
Так, депозит «Идеал» открывается теперь под 6—7,25% годовых (прежде — под 6—7,5%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, сроки размещения составляют три, шесть, восемь месяцев, один и два года. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Срочный стандарт» доступен в данный момент под 6,5—7,25% годовых (вместо 6,5—7,5%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, сроки — шесть месяцев, один и два года. Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклады пополняемые.
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