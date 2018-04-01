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В России увеличились социальные пенсии
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В России с 1 апреля увеличились социальные пенсии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство России направило на повышение выплат более 9 миллиардов рублей.
1 апреля вступает в силу постановление правительства, в котором говорится об увеличении социальных пенсий. Повышение затронет 3,9 млн человек и составит 2,9%. Согласно постановлению, средний размер пенсии теперь составит 9062 рубля.
В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, что при размере повышения в 255 рублей, на реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено 9,7 млрд рублей.
Дети-инвалиды и дети, лишившиеся одного или обоих родителей, также получат прибавку к выплатам. Коснется увеличение и граждан, которым не хватило стажа для «трудовой пенсии». Постановление подразумевает индексацию также и пенсий ветеранов Великой Отечественной войны, военных, проходивших службу по призыву, и иных категорий льготников.
>> Россиян будут информировать о потерях части пенсии
Напомним, ранее с предложением об увеличении пенсионных выплат выступило Министерство труда и соцзащиты России. Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике прокомментировал данное предложение, а позже премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий.
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