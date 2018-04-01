Социальные пенсии с сегодняшнего дня в России увеличиваются

«Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год, в документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно четырех миллионов человек. Кроме того, будут повышены некоторые другие выплаты, размер которых зависит по закону от индекса роста социальной пенсии. Это касается отдельных категорий пенсионеров».