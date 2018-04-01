Социальные пенсии с сегодняшнего дня в России увеличиваются 

Индексация составит около трех процентов, пишет ТАСС. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев:
«Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год, в документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно четырех миллионов человек. Кроме того, будут повышены некоторые другие выплаты, размер которых зависит по закону от индекса роста социальной пенсии. Это касается отдельных категорий пенсионеров».
После индексации средний размер социальной пенсии в России составит 9 062 рубля. Кроме того, в августе этого года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017-ом пенсионеров.