Верховный суд защитил должников МФО от платежей

Верховный суд встал на защиту заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), бравших займы до 2016 г. при том, что только с 2017 г. сумма предельной задолженности по займам была ограничена законом.

Суд определил, что МФО не должны начислять заемщикам проценты, указанные в договоре, после окончания срока займа, сообщил "Коммерсантъ".

До введения законодательных ограничений микрофинансисты нередко годами начисляли проценты по коротким займам, увеличивая сумму долга в десятки раз. Взыскание многих таких долгов происходит сейчас.

В опубликованном определении Верховного суда указывается, что начисление по истечении срока действия договора займа процентов, установленных им лишь на определенный срок, неправомерно.

Такое решение было вынесено по иску МФО "Простоденьги". Компания пыталась взыскать с заемщика задолженность по договору, заключенному 12 марта 2013 г. Сумма займа составляла 10 тыс. руб., срок —10 дней, ставка — 2% в день.

Дополнительным соглашением стороны продлили срок договора еще на 10 дней, однако заемщик свою обязанность по возврату средств не исполнил, уплатив лишь 1,6 тыс. руб. в счет процентов. МФО продолжила начисление процентов по ставке, указанной в договоре, в результате по состоянию на 31 марта 2016 г. задолженность по данному займу составила более 494 тыс. руб. МФО добровольно уменьшила сумму долга до 92 тыс. руб. и попыталась взыскать их в суде.

Районный суд удовлетворил требования МФО, уменьшив в сумму до 87 тыс. руб. за счет пеней. Апелляционный суд оставил данное решение без изменения. Однако заемщик с таким решением не согласился и подал кассационную жалобу. В итоге Верховный суд защитил должников МФО от платежей после окончания срока займа.