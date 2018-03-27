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Верховный суд запретил микрокредиторам начислять огромные проценты после окончания срока займа
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Верховный суд запретил микрокредиторам начислять огромные проценты после окончания срока займа 

Newsru.com 41 минуту назад
Фото: Newsru.com
Верховный суд РФ (ВС) счел неправомерным начисление заемщикам микрофинансовых организаций (МФО) процентов, оговоренных в договоре, после окончания срока кредита. Решение вынесено по иску МФО «Простоденьги», пытавшейся взыскать с заемщика задолженность по договору, заключенному в марте 2013 года, пишет газета
"Коммерсант"
По состоянию на 31 марта 2016 года задолженность по данному займу, изначальная сумма которого составляла 10 тысяч рублей, перевалила за 494 тысячу рублей. МФО добровольно уменьшила сумму долга в пять раз и попыталась взыскать их в суде, однако заемщик с решением районного и апелляционного судов не согласился и подал кассационную жалобу.
ВС выпустил определение в котором указывается на то, что начисление по истечении срока действия договора займа процентов, установленных им лишь на определенный период, неправомерно, поскольку сама возможность установления МФО повышенных процентов обусловлена предоставлением займов на небольшие суммы и на короткий срок.
"Иное, то есть установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций", — отмечается в определении суда.
Суд постановил, что подход МФО свидетельствует о фактически бессрочном характере обязательств заемщика, а также об отсутствии ограничений процентов за пользование займом, и отправил дело на новое рассмотрение.
По мнению исполнительного директора МФК «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, такое решение противоречит прежней судебной практике и профильному закону о потребительском кредите (займе).
Трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма вступило в силу с 1 января 2017 года. Оно не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату. При этом после возникновения просрочки по краткосрочному займу (до одного года) при отсутствии платежей МФО может начислять должнику проценты только на непогашенную часть суммы основного долга до достижения двукратного размера этой суммы.
До вступления в силу таких ограничений МФО могли продолжать начислять проценты, исходя из первоначальной ставки, до полного погашения долга, и это было довольно распространенной практикой прошлых лет.
Далеко не все граждане доходили до высших судебных инстанций, и с очень многих были взысканы огромные суммы, набежавшие от первоначального краткосрочного займа в 5-10 тысяч рублей.
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