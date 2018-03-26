Полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить в режиме онлайн

Жители столицы смогут оформить полис обязательного медицинского страхования через официальный портал мэра и Правительства Москвы . Об этом стало известно 26 марта.

— Раньше нужно было лично приходить на прием в центр государственных услуг или страховую медицинскую компанию, — напомнила Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы

Новая услуга доступна горожанам от 18 лет, имеющим полную учетную запись на сайте mos.ru.

В формате онлайн-обращения можно оформить не только новый документ, но и утерянный. Полис подготовят не более чем за 30 дней. До получения основного документа москвичу пришлют временное страховое свидетельство. Оно действительно как в распечатанном виде, так и в режиме онлайн. Забрать готовый полис можно в любом удобном офисе «Мои документы».