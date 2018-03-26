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Льготные кредиты малому бизнесу Казани впервые начнут выдавать четыре банка
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Льготные кредиты малому бизнесу Казани впервые начнут выдавать четыре банка 

АиФ Казань 32 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Операторами муниципальной программы льготного кредитования малого бизнеса в Казани впервые станут сразу четыре банка, тогда как раньше их выдавала всего одна финансовая организация, сообщил председатель Комитета экономического развития исполкома Артур Валиахметов на «деловом понедельнике» в мэрии города.
«Аккредитацию прошли все банки, которые подали заявки на участие в программе, — рассказал Артур Валиахметов. — Одним из условий была ставка не выше 10,5% годовых. Ставку ниже пороговой предложили малому бизнесу два банка: «Энергобанк» — 10,25% и «Сбербанк» — 10,45%. Ещё две финансовых организации предоставят кредиты по максимальной в данной программе ставке — 10,5% — это «Автоградбанк» и «Банк Казани», который в прошлом году был единственным участником программы. Напомню, городской бюджет субсидирует 6% ставки по кредиту. Так что фактически ставка по кредитам для малого бизнеса по муниципальной программе будет на уровне 4,25-4,5% годовых».
Предприниматели Казани смогут обратиться за льготными кредитами с начала апреля. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей. Заявки на кредиты должны рассмотреть в течение пяти дней при предоставлении полного пакета документов, который может отличаться в зависимости от банка.
«В зависимости от вида деятельности предпринимателей будут отличаться сроки кредитования, — уточнил Артер Валиахметов. — Для приоритетных направлений — срок три года, включая субсидирование в течение первых двух лет. Для особо приоритетных направлений — срок пять лет, из которых три года с субсидированием. Всего на субсидирование кредитов в 2018 году в бюджет города заложили 33,1 млн рублей».
В этом году появилось новое особо приоритетное направление — сбор, переработка и утилизация ПЭТ-бутылок, полимерной и стеклотары, макулатуры.
Напомним, к приоритетным направлениям относятся: жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, обрабатывающие производства, сферы здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, туризма, а также инновационная деятельность. Особо приоритетными направлениями считаются: производство изделий народно-художественных промыслов, организация частных детсадов, хостелов, гостиниц и отелей.
Льготные кредиты по заявкам прошлых лет в Казани продолжают получать 85 предприятий малого и среднего бизнеса.
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