Льготные кредиты малому бизнесу Казани впервые начнут выдавать четыре банка

Операторами муниципальной программы льготного кредитования малого бизнеса в Казани впервые станут сразу четыре банка, тогда как раньше их выдавала всего одна финансовая организация, сообщил председатель Комитета экономического развития исполкома Артур Валиахметов на «деловом понедельнике» в мэрии города.

«Аккредитацию прошли все банки, которые подали заявки на участие в программе, — рассказал Артур Валиахметов. — Одним из условий была ставка не выше 10,5% годовых. Ставку ниже пороговой предложили малому бизнесу два банка: «Энергобанк» — 10,25% и «Сбербанк» — 10,45%. Ещё две финансовых организации предоставят кредиты по максимальной в данной программе ставке — 10,5% — это «Автоградбанк» и « Банк Казани », который в прошлом году был единственным участником программы. Напомню, городской бюджет субсидирует 6% ставки по кредиту. Так что фактически ставка по кредитам для малого бизнеса по муниципальной программе будет на уровне 4,25-4,5% годовых».

Предприниматели Казани смогут обратиться за льготными кредитами с начала апреля. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей. Заявки на кредиты должны рассмотреть в течение пяти дней при предоставлении полного пакета документов, который может отличаться в зависимости от банка.

«В зависимости от вида деятельности предпринимателей будут отличаться сроки кредитования, — уточнил Артер Валиахметов. — Для приоритетных направлений — срок три года, включая субсидирование в течение первых двух лет. Для особо приоритетных направлений — срок пять лет, из которых три года с субсидированием. Всего на субсидирование кредитов в 2018 году в бюджет города заложили 33,1 млн рублей».

В этом году появилось новое особо приоритетное направление — сбор, переработка и утилизация ПЭТ-бутылок, полимерной и стеклотары, макулатуры.

Напомним, к приоритетным направлениям относятся: жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, обрабатывающие производства, сферы здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, туризма, а также инновационная деятельность. Особо приоритетными направлениями считаются: производство изделий народно-художественных промыслов, организация частных детсадов, хостелов, гостиниц и отелей.

Льготные кредиты по заявкам прошлых лет в Казани продолжают получать 85 предприятий малого и среднего бизнеса.