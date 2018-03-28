Меняется порядок проведения ЦБ депозитных операций с банками

Банк России с 17 мая в целях повышения технологичности депозитных операций и удобства их использования для кредитных организаций обновляет механизм проведения депозитных операций.

С указанной даты изменится линейка депозитных продуктов — Банк России прекратит проведение невостребованных рынком депозитных операций «том-некст», «спот-некст» и «до востребования». В результате останутся только депозитные аукционы и депозитные операции постоянного действия «овернайт» (сделки, заключаемые на один рабочий день, со сроком расчетов «сегодня»), сообщает пресс-служба регулятора.

При этом будет изменен порядок проведения депозитных операций «овернайт» — кредитные организации сразу, без обмена заявками, будут перечислять средства на свой депозитный счет, открытый в Банке России. Будет продлено и время проведения указанных операций — перечислить средства на депозитный счет в рамках операций «овернайт» можно будет до завершения работы платежной системы Банка России. Порядок проведения депозитных аукционов останется без изменений.

Также изменена нормативная база, регламентирующая проведение Банком России депозитных операций. Для обеспечения возможности более гибкого и оперативного внесения изменений в механизм проведения депозитных операций новый порядок проведения операций закреплен не в нормативном акте, а в Условиях проведения Банком России депозитных операций, которые являются неотъемлемой частью договора об общих условиях проведения депозитных операций, заключаемого Банком России с кредитной организацией.

Процедура заключения с кредитными организациями указанных договоров также упрощена по сравнению с текущей практикой — для заключения договоров не будет требоваться предварительное направление предложения о заключении договора в Банк России. Кредитная организация, желающая заключить с Банком России договор для возможности участия в депозитных операциях Банка России, должна сразу заполнить шаблон договора, подписать его со своей стороны и направить на подписание в Банк России. При этом в случае изменения отдельных реквизитов больше не потребуется заключение дополнительных соглашений к договорам — достаточно будет направления уведомления об этих изменениях в Банк России. После получения подтверждения из Банка России изменения будут считаться внесенными в договор.

Кроме того, планируется перевод всего документооборота, применяемого в рамках проведения депозитных операций ЦБ, в электронную форму. На первом этапе это коснется аукционных операций — с момента вступления в силу 17 мая 2018 года договора об общих условиях проведения депозитных операций и условий проведения Банком России депозитных операций обмен документами между кредитными организациями и Банком России при проведении депозитных аукционов будет осуществляться только в электронном виде.

С 17 мая депозитные операции будут проводиться Банком России только в соответствии с договором об общих условиях проведения депозитных операций и условиями проведения Банком России депозитных операций. В связи с этим кредитным организациям для участия в депозитных операциях Банка России необходимо своевременно заключить новые договоры об общих условиях проведения депозитных операций с Банком России.