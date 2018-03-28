Мошенники списали с карты ярославны 400 тысяч рублей

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, женщина обратилась за помощью в полицию и рассказала, что выложила пост о продаже электропилы на сайт бесплатных объявлений. После неизвестный мужчина позвонил ей по телефону и сообщил, что хочет приобрести инструмент.

Он предложил внести предоплату и спросил у женщины персональные данные карты. Та поверила ему и сообщила информацию. После с её карты списали 400 тысяч рублей.

Полиция напоминает, чтобы сохранить при себе свои денежные средства нужно соблюдать простые правила:

— никому не называть конфиденциальные данные банковской карты. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

— не переходите по ссылке, несмотря на различные предлоги;

— не переводите в качестве предоплаты деньги.