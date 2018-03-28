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Мошенники списали с карты ярославны 400 тысяч рублей
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Мошенники списали с карты ярославны 400 тысяч рублей 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, женщина обратилась за помощью в полицию и рассказала, что выложила пост о продаже электропилы на сайт бесплатных объявлений. После неизвестный мужчина позвонил ей по телефону и сообщил, что хочет приобрести инструмент.
Он предложил внести предоплату и спросил у женщины персональные данные карты. Та поверила ему и сообщила информацию. После с её карты списали 400 тысяч рублей.
Полиция напоминает, чтобы сохранить при себе свои денежные средства нужно соблюдать простые правила:
— никому не называть конфиденциальные данные банковской карты. Используйте иные альтернативные способы оплаты.
— не переходите по ссылке, несмотря на различные предлоги;
— не переводите в качестве предоплаты деньги.
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