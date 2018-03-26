Юрист рассказал, когда можно не вписывать водителя в полис ОСАГО

Леонид Ольшанский. Вопрос о том, может ли владелец машины в своём присутствии передать управление человеку, не вписанному в полис ОСАГО, остаётся дискуссионным. Однако до появления этого вида автострахования доверенность была нужна лишь в том случае, если другой человек находился за рулём один, без владельца, напомнил в эфире Радио « Комсомольская правда » почётный адвокат России

«И в этом случае логика такая же — вписывать в полис ОСАГО стоит тогда, когда человек намерен ездить на чужой машине один. Даже если госавтоинспекторы будут не соглашаться с этой позицией, в суде такое дело выиграть нетрудно», — пояснил Ольшанский.

Кроме того, адвокат пояснил, что делать, если людям с ограниченными возможностями здоровья приходит транспортный налог.

«Инвалиды от такого взыскания освобождены. Чтобы квитанции прекратили приходить, необходимо подать в налоговую копию удостоверения и заявление об освобождении от платежа. Причём одну копию со штампом о приёме необходимо оставить у себя», — отметил эксперт.