Ещё
Минкульт: Зарплата музейщиков «рекордно выросла»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкульт отчитался о рекордном росте зарплат музейщиков и библиотекарей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза, региональных — в 2,4 раза, муниципальных — в 2,6 раз. Об этом со ссылкой на информацию Министерства культуры России пишет ТАСС.
В 2017 году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали 59,56 тысяч рублей ежемесячно, региональных — 37,82 тысячи, муниципальных — 25,33 тысячи.
Численность работников культуры с 2013 по 2017 годы сократилась с 630 тысяч человек до полумиллиона. Одновременно увеличился конкурс в подведомственные Минкульту вузы — с 2,8 до 3,2 человек на место.
День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта. Он был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 августа 2007 года.
23 марта глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что за последние пять лет реальные зарплаты россиян выросли на 10,5 процентов.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе признались в любви к РФ и Путину52
«Лондон фактически подтвердил разработку боевых химвеществ»57
Россию предлагают вернуть в «Большую восьмерку»54
«Разоблачение Савченко войдет в историю»17
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть182
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение