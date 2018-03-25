Минкульт: Зарплата музейщиков «рекордно выросла»

Минкульт отчитался о рекордном росте зарплат музейщиков и библиотекарей

Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза, региональных — в 2,4 раза, муниципальных — в 2,6 раз. Об этом со ссылкой на информацию Министерства культуры России пишет ТАСС

В 2017 году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали 59,56 тысяч рублей ежемесячно, региональных — 37,82 тысячи, муниципальных — 25,33 тысячи.

Численность работников культуры с 2013 по 2017 годы сократилась с 630 тысяч человек до полумиллиона. Одновременно увеличился конкурс в подведомственные Минкульту вузы — с 2,8 до 3,2 человек на место.

День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта. Он был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 августа 2007 года.