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«Джейш аль-Ислам» при выходе из Думы должны сдать карты минных полей
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«Джейш аль-Ислам» при выходе из Думы должны сдать карты минных полей 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Боевики "Джейш аль-Ислам" при выходе из сирийской Думы должны сдать карты мирных полей и подземных туннелей. Об этом сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.
По его словам, достигнута предварительная договоренность о выходе экстремистов группировки «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты.
"В соответствии с требованиями российской стороны боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта", — сообщил генерал.
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