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Бугурсланцев пытались заставить платить за капремонт в несколько раз больше
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Бугурсланцев пытались заставить платить за капремонт в несколько раз больше 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокуратура Оренбургской области сообщает, что в Бугуруслане прокурор встал на защиту жильцов многоквартирных домов, которых местная администрация пыталась обязать платить за капитальный ремонт в несколько раз больше принятого законом.
До октября 2017 года собственники нескольких домов платили за капитальный ремонт по 4,62 рубля за квадратный метр, с октября 2017 года должны были платить по тарифу, утвержденному органом местного самоуправления — 15,95 рублей и 13,03 рубля.
После вмешательства прокуратуры администрация установила тариф в 4,94 рубля.
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