Бугурсланцев пытались заставить платить за капремонт в несколько раз больше

Прокуратура Оренбургской области сообщает, что в Бугуруслане прокурор встал на защиту жильцов многоквартирных домов, которых местная администрация пыталась обязать платить за капитальный ремонт в несколько раз больше принятого законом. До октября 2017 года собственники нескольких домов платили за капитальный ремонт по 4,62 рубля за квадратный метр, с октября 2017 года должны были платить по тарифу, утвержденному органом местного самоуправления — 15,95 рублей и 13,03 рубля. После вмешательства прокуратуры администрация установила тариф в 4,94 рубля.