Казань попала в Топ-10 городов, где платят штрафы быстрее всего

1 января вступил в силу закон №437-ФЗ, по которому в течение 20 дней после получения штрафа ГИБДД можно заплатить только половину от его суммы.

Сервер « Яндекс . Деньги» выяснил, то за первые три недели января пользователи из Казани погасили в 3,7 раза больше штрафов, чем за тот же период прошлого года. Количество платежей выросло и по сравнению с первыми тремя неделями декабря — в 2,1 раза, хотя обычно после Нового года люди платят штрафы реже, чем до него. Чаще всего штрафы со льготой погашали мужчины: за первые недели января они совершили 68% платежей, женщины — лишь 32%.

В большинстве российских городов водители стали быстрее погашать свои долги перед ГИБДД: в прошлом году в среднем по стране только 30% штрафов уплачивались в первые 20 дней после их получения, а в январе 2016 года — уже 38%. В Казани этот показатель вырос ещё сильнее — с 24 до 51%.