Приставы арестовали у фирмы три машины

Во Фрунзенском районе Саратова приставы арестовали у фирмы три автомобиля. Предприятие накопило долг по налогам. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе УФССП, фирма не только не выплачивала заработанную плату людям, но и налоги. Сумма долга составила более 400 тысяч рублей.

У организации был шанс заплатить добровольно задолженность, но она им не воспользовалась. И приставы наложили арест на имущество должника. С молотка пойдут автомобили «Дэу Нексия», «ВАЗ-210740» и «ГАЗ-2217», если сумма не будет уплачена.