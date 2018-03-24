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Приставы арестовали у фирмы три машины
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Приставы арестовали у фирмы три машины 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Во Фрунзенском районе Саратова приставы арестовали у фирмы три автомобиля. Предприятие накопило долг по налогам. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе УФССП, фирма не только не выплачивала заработанную плату людям, но и налоги. Сумма долга составила более 400 тысяч рублей.
У организации был шанс заплатить добровольно задолженность, но она им не воспользовалась. И приставы наложили арест на имущество должника. С молотка пойдут автомобили «Дэу Нексия», «ВАЗ-210740» и «ГАЗ-2217», если сумма не будет уплачена.
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