Россияне выводят средства из ПФР

Подведены итоги переходной кампании 2017 года.

Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 млн заявлений, что составляет 77,8% от принятых к рассмотрению заявлений. Из них:

2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (58,2%);

1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1%);

76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6%);

4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,1%).

По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1,42 млн заявлений. Основные причины отказов следующие: наличие заявления с более поздней датой — 0,53 млн (37,1% от общего количества отказов); гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь заключенном договоре ОПС с этим гражданином в ПФР не поступало, т. е. заявление в ПФР не подкреплено договором с НПФ — 0,35 млн (24,6% от общего количества отказов); гражданин подал неверный тип заявления — 0,23 млн (16,3% от общего количества отказов); гражданин подал заявление в пользу текущего страховщика — 0,11 млн (7,5% от общего количества отказов); гражданин подал заявление с нарушением установленного порядка подачи (в один день поступило несколько заявлений) — 0,02 млн (1,2% от общего количества отказов).

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.