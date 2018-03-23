Выбрать страховую компанию можно будет через МФЦ

Дело в том, что в приказ минздравсоцразвития (тогда минздрав имел такое название), утвердивший правила обязательного медицинского страхования еще в 2011 году, уже одиннадцать раз вносили изменения.

Поэтому в минюсте посчитали, что настало время вообще их заменить. Тем более что за прошедшие семь лет многое изменилось. Например, так и не состоялся эксперимент по внедрению универсальной электронной карты, на которую должны были записываться различные государственные и муниципальные услуги, транспортные приложения, а также полисы обязательного медицинского страхования. По новым правилам обязательного медицинского страхования многофункциональные центры «Мои документы» получат право принимать от российских граждан заявления о выборе или замене страховой медицинской организации. А потом здесь же, в центре, человек сможет получить уже готовый полис ОМС.

Сегодня для того чтобы человек получил медицинский полис, либо поменял его, выбрав другую страховую компанию, либо восстановил после утраты, необходимо обращаться непосредственно в страховую организацию либо к ее представителям, которые, как правило, работают в поликлиниках. Через МФЦ полисы выдаются лишь в некоторых крупных городах. Например, в Санкт-Петербурге . А в Москве полисы ОМС через центры госуслуг «Мои документы» можно оформить на детей до 14 лет.

Но расширение возможностей в том, где можно будет получать полис, не единственная новация. «Замена медицинской страховой организации у нас до сих пор не стала массовым явлением в отличие от рынка автострахования, поэтому сейчас функция страховщиков в медицине довольно размыта, — считает президент общественной организации „Лига защитников пациентов“ Александр Саверский . — Их задача ведь не в том, чтобы ежегодно пропускать через себя триллионы рублей, выделяемых на медицину и штрафовать медучреждения, а в том, чтобы защищать права пациентов. Чтобы застрахованный в любой момент мог пожаловаться страховщику на некачественно предоставленные услуги и получить результат по итогам своего обращения. Если человек, застраховав свою машину по КАСКО, в результате не получает возмещения после аварии, он расстается с такой компанией. И идет к тем, кто платит. На рынке создается конкуренция, подстегивающая страховщиков лучше работать. На рынке медстрахования сейчас никакой конкуренции не наблюдается. А пациенты, как правило, даже не осведомлены о своих правах решать все возникающие проблемы через страховых представителей».

Новые правила ОМС обязывают страховщиков проводить «информационное сопровождение» страхователей. Под этим подразумеваются консультации по выбору медицинской организации или врача, а также напоминание о необходимости прохождения диспансеризации или профосмотра. Как считает директор института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович, возможность выбора медицинского учреждения для амбулаторного наблюдения — прорывное достижение последних лет в консервативной системе здравоохранения. Но опять же не все пациенты, особенно в небольших городах, знают, что раз в год они имеют право открепиться от одной поликлиники и прикрепиться к другой. Не менее важный момент — прохождение диспансеризации. По полису ОМС каждый россиянин может проходить ее раз в три года. С помощью всесторонней диагностики можно узнать о состоянии организма и предотвратить развитие опасных заболеваний.