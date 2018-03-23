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Мень: около 730 тысяч семей могут претендовать на рефинансирование ипотеки
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Мень: около 730 тысяч семей могут претендовать на рефинансирование ипотеки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Около 730 тысяч семей, в которых после 1 января родится второй или третий ребенок, могут претендовать на рефинансирование ипотеки до льготных 6% в рамках программы субсидирования ипотечного кредитования. Об этом сообщил глав Минстроя Михаил Мень, передаёт ТАСС.
Об этом он заявил после заседания совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.
«При дискуссиях наше министерство настояло на том, чтобы было рефинансирование. То есть, если семья уже находится в ипотечном кредите, и, если после 1 января родился второй или третий ребенок, они могут прийти в свой же банк, и потребовать рефинансирования до 6%. Таких семей по опросам порядка 730 тысяч», — сказал Мень.
Он подчеркнул, что это только данные опросов, и на практике таких семей будет еще больше.
Министр отметил, что программа субсидирования ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья и рефинансирование ипотечных кредитов имеющим детей семьям станет одной из самых значимых мер поддержки семей, в которых в ближайшие пять лет родится второй или третий ребенок.
Такая мера, по его словам, позволит семье с детьми экономить до 100 тыс. рублей в год на ипотеке, в целом расходы на покупку квартиры уменьшат сумму на 800 тыс. рублей, а это больше размера маткапитала.
«Реализация этой программы позволит также сформировать дополнительный спрос на жилье в новостройках. 620 тыс. семей (по данным опросов) при таком раскладе согласны зайти в ипотеку», — сказал Мень.
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