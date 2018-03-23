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Более 600 тыс. семей готовы взять ипотеку по льготной ставке — Мень
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Более 600 тыс. семей готовы взять ипотеку по льготной ставке — Мень 

Прайм 1 час назад
Фото: Парламентская газета
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар /ПРАЙМ/. Более 600 тысяч российских семей, которые планировали рождение ребенка в январе, готовы будут взять ипотечный кредит по программе субсидирования ипотечного кредитования по льготной ставке 6%, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на совещании с главами регионов ПФО в Нижнем Новгороде в пятницу.
Программа субсидирования ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья и рефинансирование текущих ипотечных кредитов семьям, имеющим детей, по льготной ставке 6% запущена правительством России.
"По нашему мнению, программа субсидирования станет одной из самых значимых мер поддержки семей, в которых в ближайшие пять лет родится второй или третий ребенок. Такая мера позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год на ипотеке, а в целом уменьшить расходы на покупку квартиры на сумму до 800 тысяч рублей — это больше размера материнского капитала. 620 тысяч семей, которые планировали рождение ребенка в январе, заявили, что при таком раскладе готовы зайти в ипотеку", — сказал Мень.
По его словам, потребовать рефинансирования ипотечного кредита до льготных 6% в банках смогут, согласно опросам, около 730 тысяч семей, в которых родится второй или третий ребенок.
Глава Минстроя также добавил, количество ипотечных жилищных кредитов и объем ипотечного жилищного кредитования на территории России за январь 2018 года в два раза превысили показатели аналогичного периода 2017 года.
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