Новая услуга на mos.ru: как оформить полис ОМС онлайн

На портале mos.ru появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в режиме онлайн. Новый документ, а также дубликат утраченного или испорченного полиса будет готов в течение 30 дней после подачи электронной заявки. На протяжении этого времени пользователь сможет получить медицинскую помощь по временному электронному документу.

«Раньше, чтобы оформить полис ОМС, приходилось лично приходить на прием в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию вместе с пакетом необходимых документов, а спустя какое-то время возвращаться туда за полисом. Теперь, когда подать заявление на его получение можно на mos.ru, пользователю достаточно одного посещения центра госуслуг или страховой компании, чтобы получить готовый документ», — рассказала Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы

Оформить полис на портале может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий полную учетную запись. Чтобы подтвердить свою учетную запись, нужно посетить любой центр госуслуг «Мои документы» и предъявить паспорт. Идентифицировать личность можно и с помощью подтвержденного аккаунта на федеральном портале госуслуг.

Подать заявку на получение нового полиса ОМС пользователи могут в каталоге «Услуги». Там нужно выбрать раздел «Здоровье», далее — «Справки и услуги» и «Оформление полиса обязательного медицинского страхования». В открывшемся окне необходимо указать форму заказываемого полиса (бумажный бланк или пластиковая карта с электронным носителем), приложить отсканированную копию документа, удостоверяющего личность, и ввести номер утраченного или испорченного полиса ОМС (при наличии). Если выбран полис в виде пластиковой карты, то понадобится отсканированная копия фотографии и личной подписи. Затем пользователь выбирает страховую медицинскую организацию и место получения полиса.

В течение одного дня после подачи заявления идет проверка внесенных сведений. После этого в личный кабинет пользователя приходит временное страховое свидетельство в электронном виде. Для получения помощи по временному полису достаточно предъявить в медучреждении распечатанную или электронную копию документа. Он будет действителен до момента выдачи основной медицинской страховки, но не более 30 рабочих дней.

Как только полис ОМС будет готов, придет уведомление в личный кабинет. Забрать документ можно будет в удобное время в указанном при оформлении заявки месте.

Список услуг на mos.ru постоянно обновляется. Сейчас для горожан доступно порядка 250 услуг и сервисов. Самые популярные в 2017 году — «Электронный дневник» (144,5 миллиона обращений), «Прием показаний приборов учета воды» (34,6 миллиона обращений), «Поиск и оплата штрафов ГИБДД» (21,5 миллиона обращений), «Получение и оплата ЕПД» (15,7 миллиона обращений), «Запись к врачу» (11,2 миллиона обращений), «Проход и питание в школах» (11,17 миллиона), «Прием показаний электросчетчиков» (4,07 миллиона обращений) и «Результаты ЕГЭ» (4,6 миллиона обращений).

Кроме того, в конце декабря на mos.ru появилась возможность прикрепить ребенка к детской поликлинике. Новая услуга поможет сэкономить время родителей, ведь теперь не требуется идти в медучреждение с документами, чтобы написать письменное заявление.