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Средняя зарплата лиц, занимающих госдолжности в федеральных структурах, в Псковской области составила 140 тысяч рублей
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Средняя зарплата лиц, занимающих госдолжности в федеральных структурах, в Псковской области составила 140 тысяч рублей 

Псковская губерния 1 час назад
Работники федеральных органов государственной власти в Псковской области, занимающие государственные должности* в 2017 году в среднем зарабатывали 139 тыс. 494 рубля, сообщает Псковстат. По данным ведомства, рост зарплаты главных чиновников региона составил 5,5 процента. Чиновники, занимающие должности государственной гражданской службы в среднем получали 35 тыс. 570 рублей, рост составил 4,6 процента. Другой персонал, состоящий в штате учреждений и организаций, в среднем зарабатывает 18 тыс. 029 рублей, рост — 8,3 процентаЧиновники, занимающие государственные должности в государственных органах Псковской области, в 2017 году в среднем зарабатывали 89 тыс. 908 рублей, рост составил 4,6 процента. Чиновники, занимающие должности государственной гражданской службы в региональной власти, получали в среднем 32 тыс. 309 рублей, рост их зарплаты по сравнению с 2016 годом составил 2,6 процента. Другой персонал, состоящий в штате учреждений и организаций региональной власти, в среднем зарабатывает 16 тыс. 302 рубля, зарплата этой категории работников упала — на 1,5 процента. Наименьшие зарплаты — у чиновников органов местного самоуправления: служащие, занимающие муниципальные должности, в среднем получали 30 тыс. 334 рубля, рост составил 6,2 процента. Чиновники, занимающие должности муниципальной гражданской службы, зарабатывали в среднем 18 тыс. 014 рублей, рост их зарплаты по сравнению с 2016 годом составил 3,2 процента. Другой персонал, состоящий в штате учреждений и организаций региональной власти, в среднем зарабатывает 12 тыс. 223 рубля, их зарплата выросла на 6,4 процента. *заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти), член высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ и его заместители, а также штатные депутаты, председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, председатель, заместитель председателя, судья конституционного (уставного) суда субъекта РФ, председатель, заместитель председателя, секретарь избирательной комиссии, а также член этой комиссии с правом решающего голоса, председатель, заместитель председателя, аудитор (член) контрольно-счетного органа, уполномоченный по правам человека (ребенка, коренных малочисленных народов).
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