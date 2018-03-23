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Московский кредитный банк стал лучшим банком РФ по версии Global Finance
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Московский кредитный банк стал лучшим банком РФ по версии Global Finance 

Банки Сегодня 1 час назад
Московский кредитный банк стал лучшим банком РФ по версии Global FinanceПервые места заняли банки, которые смогли перестроить свои бизнес-модели и обратить тщательное внимание на потребности клиентов. Обратная связь стала залогом успеха для многих финансовых организаций, которые стали чаще взаиомодействовать со своей целевой аудиторией.
При подборе победителей, эксперты Global Finance опрашивали известных экономистов, банкиров, аналитиков и других финансовых специалистов. Также учитывались множество факторов по стратегии, масштабности, основным показателями, внедрению информационных технологий и других критериев. В выборе лучших банков также поучаствовали и читатели издания, которые прошли опросы.
— Мы очень признательны своим клиентам, для которых мы создаем самые удобные условия. А также хотим выразить благодарность изданию Global Finance, которое не оставляет незамеченными наши успехи. Достигнутые результаты мы собираемся использовать в дальнейшем как основу для новых свершений и побед, — отметил предправления МКБ Владимир Чубарь.
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