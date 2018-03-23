Судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах»

23 марта в столичных Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг города Москвы районов Арбат, Дорогомилово, Митино, Савелки, Тимирязевский, Лианозоово, Преображенское, Выхино-Жулебино, Чертаново Северное и Северное Бутово Судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах»

Всем, кто пришёл в МФЦ, Судебные приставы предлагали узнать: имеются ли они долги. Так, в МФЦ района Арбат один из клиентов МФЦ называет сотрудникам ФССП свою фамилию.

— У вас есть долг за кредит, — сообщает судебный пристав Артём Сергеев и советуе, куда обратиться, чтобы рассчитаться.

Вскоре подходит женщина, у нее долгов не обнаружено.

Со слов судебных приставов, чаще всего люди интересуются своими долгами, чтобы свободно выезжать за границу. А долги могут быть разными: административные штрафы, кредиты, алименты и так далее.

— Чтобы всегда знать о долгах, можно установить на свой смартфон приложение УФССП, — сообщает «ВМ» судебный пристав Артём Сергеев.