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Судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах»
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Судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
23 марта в столичных Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг города Москвы районов Арбат, Дорогомилово, Митино, Савелки, Тимирязевский, Лианозоово, Преображенское, Выхино-Жулебино, Чертаново Северное и Северное Бутово Судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах»
Всем, кто пришёл в МФЦ, Судебные приставы предлагали узнать: имеются ли они долги. Так, в МФЦ района Арбат один из клиентов МФЦ называет сотрудникам ФССП свою фамилию.
— У вас есть долг за кредит, — сообщает судебный пристав Артём Сергеев и советуе, куда обратиться, чтобы рассчитаться.
Вскоре подходит женщина, у нее долгов не обнаружено.
Со слов судебных приставов, чаще всего люди интересуются своими долгами, чтобы свободно выезжать за границу. А долги могут быть разными: административные штрафы, кредиты, алименты и так далее.
— Чтобы всегда знать о долгах, можно установить на свой смартфон приложение УФССП, — сообщает «ВМ» судебный пристав Артём Сергеев.
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