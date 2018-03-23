Центробанк будет настраивать регулирование для роста качественной ипотеки

"Ипотека растет хорошими темпами, мы заинтересованы в том, чтобы у нас росла качественная ипотека, поэтому у нас регулирование подстроено под то, — и будет настраиваться дальше под то, — чтобы именно росла качественная ипотека", — сказала Набиуллина.