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Центробанк будет настраивать регулирование для роста качественной ипотеки
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Центробанк будет настраивать регулирование для роста качественной ипотеки 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Банк России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ЦБ будет настраивать свое регулирование таким образом, чтобы развивалась качественная ипотека.
"Ипотека растет хорошими темпами, мы заинтересованы в том, чтобы у нас росла качественная ипотека, поэтому у нас регулирование подстроено под то, — и будет настраиваться дальше под то, — чтобы именно росла качественная ипотека", — сказала Набиуллина.
Ранее сообщалось, что объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года увеличился в два раза.
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