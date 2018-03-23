Набиуллина взялась за пенсии

«Если говорить о нашей совместной работе с правительством, то мы там в основном выступаем как мегарегулятор. Мы еще и ответственны за развитие финансового рынка и появление в стране "длинных денег". Мы перед собой ставим, действительно, задачу появления в стране "длинных денег", — заявила глава ЦБ в ходе пресс-конференции. Глава регулятора убеждена, что достигнуть развитой системы «длинных денег» без достижения низкой инфляции невозможно, однако этого недостаточно — в России должен появиться целый пласт институциональных инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочных инвестициях.

Эльвира Набиуллина напомнила, что ЦБ выступает за введение системы индивидуального пенсионного капитала. «Это позволит увеличивать инвестиционные возможности страны. И не только развитие пенсионных накоплений, но и укрепление самих негосударственных пенсионных фондов», — уверена Набиуллина.

Председатель Центробанка отметила, что стресс-тесты со стороны регулятора повышают уровень доверия к финансовым организациям, включая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и фондам длительного сбережения. Набиуллина полагает, что в скором времени в России появится полноценная отрасль «длинных денег».