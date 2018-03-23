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Набиуллина взялась за пенсии
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Набиуллина взялась за пенсии 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Банка России Эльвира Набиуллина пожаловалась на то, что России не хватает «длинных денег» — речь, например, идет о системе пенсионных накоплений, которые работали бы на экономику. Об этом сообщает РИА Новости.
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Глава регулятора убеждена, что достигнуть развитой системы «длинных денег» без достижения низкой инфляции невозможно, однако этого недостаточно — в России должен появиться целый пласт институциональных инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочных инвестициях.
«Если говорить о нашей совместной работе с правительством, то мы там в основном выступаем как мегарегулятор. Мы еще и ответственны за развитие финансового рынка и появление в стране "длинных денег". Мы перед собой ставим, действительно, задачу появления в стране "длинных денег", — заявила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
Эльвира Набиуллина напомнила, что ЦБ выступает за введение системы индивидуального пенсионного капитала. «Это позволит увеличивать инвестиционные возможности страны. И не только развитие пенсионных накоплений, но и укрепление самих негосударственных пенсионных фондов», — уверена Набиуллина.
Председатель Центробанка отметила, что стресс-тесты со стороны регулятора повышают уровень доверия к финансовым организациям, включая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и фондам длительного сбережения. Набиуллина полагает, что в скором времени в России появится полноценная отрасль «длинных денег».
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