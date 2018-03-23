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Чтобы рассчитаться с долгом, череповчанин приехал к приставам из Краснодарского края
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Чтобы рассчитаться с долгом, череповчанин приехал к приставам из Краснодарского края 

Вологда.рф 27 минут назад
Фото: Вологда.рф
Долг по алиментам в 160 тысяч рублей накопил череповчанин. Оплатить задолженность его побудило желание купить квартиру в другом регионе России.
Так как мужчина не платил алименты, бывшая жена, проживающая в Череповецком районе, обратилась к судебным приставам. Уверенная, что бывший супруг уехал за пределы Вологодчины, она также написала заявление о его розыске.
«Попался» отец, когда решил купить квартиру в Краснодарском крае. Обнаружив, что мужчину разыскивают судебные приставы, банк отказал ему в выдаче ипотеки. Поняв, что, не рассчитавшись с долгом перед сыном, недвижимость не приобрести, череповчанин приехал в город металлургов и полностью оплатил задолженность.
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