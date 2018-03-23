Чтобы рассчитаться с долгом, череповчанин приехал к приставам из Краснодарского края

Долг по алиментам в 160 тысяч рублей накопил череповчанин. Оплатить задолженность его побудило желание купить квартиру в другом регионе России

Так как мужчина не платил алименты, бывшая жена, проживающая в Череповецком районе, обратилась к судебным приставам. Уверенная, что бывший супруг уехал за пределы Вологодчины, она также написала заявление о его розыске.