Минфин разрешил не платить НДФЛ в бюджет

Каждая компания или ИП, выплачивающие доходы физлицам, должны выполнять обязанности налогового агента по НДФЛ. В функционал последнего входят: определить, удержать и перевести в казну указанный платеж.

При этом ведомство считает, что если совокупная сумма посчитанного налога не превышает 100 рублей, то в этом месяце ее можно не переводить в бюджет, а присовокупить к сумме налога за следующий месяц. Если же величина налога превышает указанный лимит, то перевод налога обязателен.

Важный момент: сумма налога исчисляется в полных рублях.