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Минфин разрешил не платить НДФЛ в бюджет
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Минфин разрешил не платить НДФЛ в бюджет 

Время бухгалтера 26 минут назад
Каждая компания или ИП, выплачивающие доходы физлицам, должны выполнять обязанности налогового агента по НДФЛ. В функционал последнего входят: определить, удержать и перевести в казну указанный платеж.
При этом ведомство считает, что если совокупная сумма посчитанного налога не превышает 100 рублей, то в этом месяце ее можно не переводить в бюджет, а присовокупить к сумме налога за следующий месяц. Если же величина налога превышает указанный лимит, то перевод налога обязателен.
Важный момент: сумма налога исчисляется в полных рублях.
ПИСЬМО Минфина РФ от 27.02.2018 № 03-04-06/12341
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