Ещё
В Госдуме предложили провести кредитную амнистию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили провести кредитную амнистию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты фракции ЛДПР предложили объявить кредитную амнистию гражданам, у которых нет денег на выплату кредитов. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении.
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по природным ресурсам Владимира Сысоева (ЛДПР), законопроектом вводится институт кредитной амнистии, направленной на восстановление платёжеспособности граждан, получивших кредиты и имеющих задолженность. Авторы инициативы предлагают признать проблемным кредитом просроченный заём в размере совокупного долга не более 100 тысяч рублей. «В качестве основной меры господдержки предусматривается введение отсрочки на 10 лет по уплате гражданами проблемных кредитов», — сказал Владимир Сысоев. Законопроект предусматривает, что финансовые организации обязаны осуществить уступку требований по проблемным кредитам Агентству по страхованию вкладов.
Владимир Сысоев отметил, что сейчас, чтобы расплатиться с кредитом, граждане прибегают к новым кредитам и займам в микрофинансовых организациях, некоторые из которых дают под 1000 процентов годовых. По информации финансового омбудсмена Павла Медведева, плохие долги висят на 7,5 миллиона россиян. Объём просроченной задолженности в 2018 году составил более 800 миллиардов рублей. Очевидно, что сложившаяся ситуация требует государственного вмешательства, считает Владимир Сысоев. «Законопроект позволит повысить уровень благополучия российских семей», — сказал депутат.
Член Комитета Госдумы по финрынку Михаил Гулевский обратил внимание, что в последний год комитет подготовил пакет законопроектов, улучшающих положение заёмщиков. Комитет не поддерживает концепцию законопроекта о кредитной амнистии. «Он ставит недобросовестных должников в более благоприятные условия по сравнению с добросовестными заёмщиками», — сказал депутат. Законопроект отклонили в первом чтении.
Парламентская газета: последние новости
Минфин не получал предложений по повышению НДФЛ Дворкович не исключил повышения налога на доходы физлиц до 15 процентов Социальные пенсии вырастут с 1 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации623
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды54
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Савченко грозит «пожизненное»50
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
00:36
«За собачек»: как голосовала юная избирательница
Общество Политика
01:00
Как СССР проиграл холодную войну
Политика Статьи
04:39
Посол послом, а business as usual
Политика Статьи
00:20
Кубань накрыло желтым снегом
Погода Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение