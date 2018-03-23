В Госдуме предложили провести кредитную амнистию

Депутаты фракции ЛДПР предложили объявить кредитную амнистию гражданам, у которых нет денег на выплату кредитов. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по природным ресурсам Владимира Сысоева (ЛДПР), законопроектом вводится институт кредитной амнистии, направленной на восстановление платёжеспособности граждан, получивших кредиты и имеющих задолженность. Авторы инициативы предлагают признать проблемным кредитом просроченный заём в размере совокупного долга не более 100 тысяч рублей. «В качестве основной меры господдержки предусматривается введение отсрочки на 10 лет по уплате гражданами проблемных кредитов», — сказал Владимир Сысоев . Законопроект предусматривает, что финансовые организации обязаны осуществить уступку требований по проблемным кредитам Агентству по страхованию вкладов

Владимир Сысоев отметил, что сейчас, чтобы расплатиться с кредитом, граждане прибегают к новым кредитам и займам в микрофинансовых организациях, некоторые из которых дают под 1000 процентов годовых. По информации финансового омбудсмена Павла Медведева, плохие долги висят на 7,5 миллиона россиян. Объём просроченной задолженности в 2018 году составил более 800 миллиардов рублей. Очевидно, что сложившаяся ситуация требует государственного вмешательства, считает Владимир Сысоев. «Законопроект позволит повысить уровень благополучия российских семей», — сказал депутат.