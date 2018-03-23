Банк «Зенит» запустил рефинансирование военной ипотеки 

Банк «Зенит» начал выдавать кредиты на рефинансирование военной ипотеки.
Продуктовый виджет
Процентная ставка является фиксированной и составляет 9,9% годовых. Сумма кредита не может превышать 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Минимальный срок кредитования — один год, максимальный соответствует периоду до даты достижения участником накопительно-ипотечной системы 50-летнего возраста.
«Несомненным преимуществом продукта является отсутствие требований о комплексном ипотечном страховании (обязательным является только имущественное страхование) и о подтверждении заемщиком своего дохода», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.