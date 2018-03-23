Банк «Зенит» запустил рефинансирование военной ипотеки

Банк «Зенит» начал выдавать кредиты на рефинансирование военной ипотеки.

Продуктовый виджет

Процентная ставка является фиксированной и составляет 9,9% годовых. Сумма кредита не может превышать 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Минимальный срок кредитования — один год, максимальный соответствует периоду до даты достижения участником накопительно-ипотечной системы 50-летнего возраста.