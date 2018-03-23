Россияне ринулись за авиабилетами в Египет

OneTwoTrip сообщил о росте продаж авиабилетов в Египет на 13% за прошедшую неделю

«Неделю назад — в пятницу, 16 марта — в продаже появились билеты на прямые рейсы авиакомпании Egypt Air из Москвы в Каир, которая предложила российским путешественникам перелеты не только до столицы Египта, но и стыковочные рейсы до морских курортов — Хургады и Шарм-эль-Шейха. Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip проанализировали, как за это время изменился интерес к этой стране, и обнаружили, что за прошедшую неделю продажи авиабилетов выросли на 13%», — говорится в сообщении компании. За прошедшую неделю (16-22 марта) продажи авиабилетов в Египет выросли на 13% по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели (9-15 марта), сообщает в пятницу онлайн-агрегатор OneTwoTrip. «Несмотря на появление в продаже билетов на рейсы Аэрофлота и Egypt Air, россияне продолжают пользоваться услугами других авиакомпаний, предлагающих стыковку в третьих странах. В частности, почти 50% билетов до Шарм-эль-Шейха и Хургады приходится на рейсы турецких перевозчиков Turkish Airlines и Pegasus через Стамбул», — отметили в компании. Отмечается, что наибольшим спросом пользуется Шарм-эль-Шейх — на него приходится 44% оформленных билетов, второе место занимает Хургада (37%), третье — Каир (19%). 13 марта «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир — Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила египетская Egypt Air. Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург . На борту находились 224 человека, все они погибли.