Топилин объявит войну задержкам зарплаты

Работодатели задолжали своим работникам 2,8 миллиарда рублей зарплаты на 1 марта. Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что это на четверть меньше, чем было год назад на этот период. Но этого мало. Задержки по зарплатам должны быть ликвидированы совсем, сказал он. Причем "поблажки" не должны даваться даже банкротящимся предприятиям, на которые приходится существенная сумма долга.

Он также обратился к губернаторам Приморского и Хабаровского краев, где тоже очень велики долги по зарплате и попросил решить проблему, в том числе — с проблемными предприятиями.