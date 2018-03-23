В Тульской области планируют увеличить размеры ставок налога на игорный бизнес

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес в областную Думу проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Тульской области „О ставках налога на игорный бизнес“, предусматривающий повышение налоговых ставок. Об этом сообщается на сайте Тульской областной Думы.

Документом предусматривается ежемесячный налог за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы в размере 250 тыс. рублей. Налог на один пункт приёма ставок тотализатора и букмекерской конторы планируется увеличить до 14 тыс. рублей, а на процессинговый центр интерактивных ставок — до 2,5 млн рублей.