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Пенсионный фонд отказывал в выплатах уфимке, потерявшей обоих родителей
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Пенсионный фонд отказывал в выплатах уфимке, потерявшей обоих родителей 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура Октябрьского района Уфы добилась выплаты сироте 185 тысяч рублей пенсии по случаю потери кормильца. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
19-летняя девушка потеряла обоих родителей и имела право на получение пенсии. Между тем Пенсионный фонд отказался выплачивать деньги, ссылаясь на то, что она уехала на годовое обучение в Чехию и в России не проживает.
Прокурор обратился в суд и потребовал признать отказ незаконным и обязать выплатить сироте причитающиеся деньги.
Решением суда требования были полностью удовлетворены. Пенсионный фонд осуществил перерасчет и вернул девушке более 185 тысяч рублей ранее невыплаченной пенсии.
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