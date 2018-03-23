Пенсионный фонд отказывал в выплатах уфимке, потерявшей обоих родителей

Прокуратура Октябрьского района Уфы добилась выплаты сироте 185 тысяч рублей пенсии по случаю потери кормильца. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

19-летняя девушка потеряла обоих родителей и имела право на получение пенсии. Между тем Пенсионный фонд отказался выплачивать деньги, ссылаясь на то, что она уехала на годовое обучение в Чехию и в России не проживает.

Прокурор обратился в суд и потребовал признать отказ незаконным и обязать выплатить сироте причитающиеся деньги.

Решением суда требования были полностью удовлетворены. Пенсионный фонд осуществил перерасчет и вернул девушке более 185 тысяч рублей ранее невыплаченной пенсии.