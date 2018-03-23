Энергомашбанк изменил ставки по депозитам для юридических лиц

Теперь депозит «Стандартный» открывается под 6—7% годовых (минус — 0,25—0,5 процентный пункт). Срок — от 45 до 730 дней. Депозит «Оптимальный» — под 5,25—6% годовых (минус 0,25—0,5 п. п.). Срок — от 181 до 365 дней. Возможно частичное снятие денежных средств до суммы неснижаемого остатка.

Продуктовый виджет

Депозит «Рациональный» — под 4—6,5% годовых (минус 1,25—1,5 п. п.). Срок — от 3 до 90 дней. Возможно досрочное расторжение (но не ранее 7 дней со дня открытия депозита). Частное изъятие вклада не предусмотрено.

Минимальная сумма для открытия — от 100 тыс. рублей. Выплата процентов в конце срока. Первые два депозита можно пополнять на сумму от 100 тыс. рублей, прием дополнительных взносов прекращается за 90 дней до окончания срока депозита. По последнему депозиту допвзносы не принимаются.