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Реальные зарплаты в России выросли за два месяца 2018 года на 10,5%
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Реальные зарплаты в России выросли за два месяца 2018 года на 10,5% 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Реальные заработные платы в январе-феврале этого года увеличились на 10,5% — это рекорд за последние пять лет, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии министерства в пятницу.
"В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию майских указов по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан — это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения. Буквально на днях Росстат опубликовал данные за январь-февраль — реальные заработные платы увеличились на 10,5%. Такого роста за два месяца мы не наблюдали на протяжении последних пяти лет", — сказал он.
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