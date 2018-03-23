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В феврале ипотека в Москве на 82% превысила показатели прошлого года
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В феврале ипотека в Москве на 82% превысила показатели прошлого года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В феврале 2018 года число заключенных контрактов на ипотечное кредитование в столице выросло на 82% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.
"Ипотечное жилищное кредитование показало уверенный рост на 82% в феврале 2018 года", − подчеркнули в Росреестре. По данным ведомства в этот период было заключено свыше пяти тысяч ипотечных контрактов, тогда как в феврале 2017 года их количество равнялось 2,7 тысячи. «Динамика за месяц с января 2018 года (4 тысячи 510 контрактов) составила 11%», − сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, как уточнили в Росреестре, в феврале зарегистрировали свыше десяти тысяч прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 19,5% больше прошлогоднего февральского показателя и на 21% превышает показатель января 2018 года.
Ранее сообщалось, что за десять лет столичное управление Росреестра зарегистрировало более 300 тысяч ипотечных договоров, причем более 50 тысяч из них − в 2017 году".
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