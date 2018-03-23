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До конца года на Дону в 91 доме сделают капремонт в кредит
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До конца года на Дону в 91 доме сделают капремонт в кредит 

Деловое сообщество 37 минут назад
В Ростовской области до конца года в 91 многоквартирном доме проведут капитальный ремонт в кредит. По словам министра ЖКХ региона Андрея Майера, жители подали заявки на участие в программе субсидирования процентной ставки.
С прошлого года донской регион участвует в пилотном проекте по поддержке на возмещение части расходов. По новым правилам ТСЖ и ЖСК, которые приняли решение о накоплении взносов на капремонт общего имущества на спецсчете, могут взять кредит на капитальный ремонт по льготной процентной ставке. Проценты по кредиту в течение пяти лет будет погашать государство, а собственники будут также платить взносы на капремонт. В прошлом году в этой программе приняли участие 22 дома. На эти цели было направлено 57,5 млн руб, в том числе 40,1 млн руб кредитных средств.
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