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В Совете Федерации предложили запретить неподнадзорным Банку России организациям выдавать ипотечные займы
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В Совете Федерации предложили запретить неподнадзорным Банку России организациям выдавать ипотечные займы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев считает необходимым запретить организациям, в отношении которых Банк России не осуществляет контрольно-надзорные мероприятия, выдавать ипотечные займы. Соответствующее заявление он сделал Агентству городских новостей «Москва».
«Мы поддерживаем ограничение по виду кредиторов, имеющих право выдавать ипотеку. Возможно даже дать такое право только кредитным организациям. Но точно надо запретить такую возможность неподнадзорным Центробанку предприятиям», — подчеркнул сенатор.
Н. Журавлев уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках работы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Ранее с предложением ограничить вид кредиторов, имеющих право выдавать ипотечные займы в ходе проходящего в Совете Федерации круглого стола о совершенствовании законодательства в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности выступил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
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